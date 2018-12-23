Фура протаранила скорую помощь и внедорожник в Москве: ФАН публикует видео

Москва, 23 декабря. Серьезное ДТП произошло на съезде с Третьего транспортного кольца на Комсомольский проспект в Москве: фура на большой скорости врезалась в автомобиль скорой медицинской помощи и внедорожник. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в результате аварии пострадали фельдшер и пациент.

ФАН публикует видео с места случившегося. На кадрах можно увидеть, что пожарно-спасательные службы деблокировали участников ДТП. В настоящее время движение в районе аварии затруднено.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский автобус Setra съехал в кювет в Навашине Нижегородской области.