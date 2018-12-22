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«Елка Мэра» соберет в Москве более 50 тысяч детей

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«Елка Мэра» соберет в Москве более 50 тысяч детей

Москва, 22 декабря. Более 50 тысяч гостей посетят «Елку Мэра» в Гостином дворе. Впервые в постановке принимают участие дети, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Эта история о девочке по имени Москва и ее брате Гоше. Герои попадают в город чудес, чтобы вернуть мальчику веру в волшебство. Москву, как настоящую девочку-затейницу, сопровождают другие герои: Идейка, Фантазийка, Задумка, Придумка, Мыслишка.

«Елка Мэра» соберет в Москве более 50 тысяч детей

В мюзикле использована трехмерная графика, грандиозные декорации и цирковое шоу. С 23 декабря по 5 января праздник бесплатно посетят сироты, дети с ограниченными возможностями, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также лауреаты международных спортивных соревнований, олимпиад и конкурсов.

«Елка Мэра» соберет в Москве более 50 тысяч детей

Это современная сказка о девочке, которая живет среди нас. Поэтому все абсолютно современное: и смайлы, и компьютеры, и игры. Все очень сегодняшнее», — рассказал о постановке режиссер Евгений Шибагутдинов.

Автор: Татьяна Костянова
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