«Елка Мэра» соберет в Москве более 50 тысяч детей

Москва, 22 декабря. Более 50 тысяч гостей посетят «Елку Мэра» в Гостином дворе. Впервые в постановке принимают участие дети, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Эта история о девочке по имени Москва и ее брате Гоше. Герои попадают в город чудес, чтобы вернуть мальчику веру в волшебство. Москву, как настоящую девочку-затейницу, сопровождают другие герои: Идейка, Фантазийка, Задумка, Придумка, Мыслишка.

В мюзикле использована трехмерная графика, грандиозные декорации и цирковое шоу. С 23 декабря по 5 января праздник бесплатно посетят сироты, дети с ограниченными возможностями, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также лауреаты международных спортивных соревнований, олимпиад и конкурсов.