Сугробы в Москве за выходные вырастут до 29 см



Москва, 22 декабря. Сугробы в Москве и области за выходные вырастут до 29 сантиметров, это больше нормы, сообщили в центре погоды «Фобос».

22 декабря ожидается 2-3 мм осадков, 23 декабря в Москве может выпасть 5-6 мм осадков в виде снега. На выходные в столичном регионе обещали 4-6 градусов мороза, будет дуть юго-восточный ветер со скоростью до 9 метров в секунду, пишет РИА Новости.

Ранее спасатели предупредили автомобилистов о гололедице и снежных заносах на дорогах. Их попросили быть внимательными и не нарушать ПДД, не делать резких маневров во время движения.