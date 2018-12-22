В Москве продают коммуналку с комнатами за 26 млн рублей

Москва, 22 декабря. Эксперты нашли самую дорогую комнату в Москве стоимостью 26 млн рублей. Комната находится в доме на Космодамианской набережной.

После капитального ремонта в трехкомнатной квартире продается одна комната. Отмечается, что живущие рядом соседи отличаются доброжелательностью и порядочностью.

Будущему владельцу комнаты обещают вид на набережную, просторный холл и закрытый тихий двор. Указано, что торг возможен, пишет Lenta.ru

Ранее самой дорогой комнатой назвали комнату на Арбате за 14 млн рублей. Самая дешевая квартира в столице — за 1,6 млн рублей.