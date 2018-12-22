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Безработный москвич бесплатно пообедал, достав в кафе пистолет

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Безработный москвич бесплатно пообедал, достав в кафе пистолет

Москва, 22 декабря. На северо-востоке Москвы безработный мужчина отказался оплачивать обед и пригрозил сотрудникам кафе предметом похожим на пистолет, сообщили в ГУ МВД по Москве.

Официант предъявил клиенту счет в размере 920 рублей. Однако мужчина не собирался платить, он пригрозил администратору заведения пистолетом и скрылся.

Инцидент произошел 20 декабря на улице Енисейской. 21 декабря полиция задержала злоумышленника, им оказался безработный 1984 года рождения. Правоохранители возбудили уголовное дело о разбое.

Автор: Ирина Селезнева
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