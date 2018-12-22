Полиция задержала подозреваемого в убийстве безработного москвича

Москва, 22 декабря. На юго-западе Москвы в доме на улице Профсоюзная обнаружили труп мужчины с колото-резаными ранениями.

Погибшим оказался 49-летний безработный, подозреваемого в убийстве задержала полиция. Мужчину 1969 года рождения изобличили в том, что 20 декабря вместе с приятелем он распивал спиртные напитки.

Затем во время ссоры он схватил нож и нанес удар собутыльнику. Раненый скончался на месте, проводится проверка инцидента, возбуждено уголовное дело.