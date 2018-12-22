Полиция задержала подозреваемого в похищении женщины в Москве

Москва, 22 декабря. Полиция Москвы задержала подозреваемого в похищении человека, инцидент произошел вечером 21 декабря на улице Синявинской.

Мужчина силой усадил 32-летнюю женщину в автомобиль ВАЗ-21150 и скрылся с места происшествия. Правоохранители ввели план «Перехват».

Похититель человека был обнаружен на 65-м километре МКАД. Полиция спасла женщину, возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что в ночь на 21 декабря загорелось 17-ти этажное жилое здание. Пожарные спасли три человека из горящей квартиры.