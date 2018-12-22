Сугробы в Москве выросли до 30 сантиметров

Москва, 22 декабря. Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота снежного покрова в Москве выросла до 24 см, в отдельных районах до 30 см. Об этом он написал в соцсетях.

Показатели снега в Москве соответствуют климатической норме. Он отметил, что в ночь на 22 декабря наступил момент зимнего солнцестояния.

Ранее сообщалось, что из-за метели и гололедицы около 30 рейсов в столичных аэропортах были отложены и отменены. Спасатели предупредили автомобилистов о снежных заносах, попросив быть внимательными во время езды.