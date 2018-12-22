Снаряд времен войны нашли на юго-востоке Москвы



Москва, 22 декабря. Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на Рязанском проспекте в российской столице, сообщил представитель экстренных служб.

Боеприпас нашли на строительной площадке. На место вызвали оперативные службы. Отмечается, что рядом со стройкой находится несколько офисов коммерческих организаций, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 декабря в столице произошел пожар в многоэтажном здании. Из квартиры на 17-м этаже спасли трех человек, в том числе ребенка.