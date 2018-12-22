Трех человек спасли при пожаре на 17-м этаже дома в Москве
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Москва, 22 декабря. Спасатели эвакуировали трех человек во время пожара в многоэтажке на улице Перерва в Москве, говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по столице.
Вечером 21 декабря в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в квартире дома на 17-м этаже. Площадь возгорание составила порядка 10 квадратных метров.
Из горевшей и соседней квартир спасли три человека, в том числе ребенка. Пожарные быстро ликвидировали возгорание. Ранее сообщалось, что в Москве мошенница похитила у столетней пенсионерки отложенные на похороны средства.