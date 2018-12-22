Более 30 рейсов задержали, 8 отменили в московских аэропортах



Москва, 22 декабря. Более 30 рейсов задержали, восемь рейсов отменили в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево», что подтверждают данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внуково» задержали шесть рейсов, один отменили, в «Домодедово» задержаны 18 рейсов, семь отменили, в «Шереметьево» с опозданием вылетят десять рейсов. В подмосковном аэропорту «Жуковский» все самолеты вылетают по расписанию.

Ранее МЧС по Москве предупредило о резком ухудшении погоды, метели, снежных заносах. По прогнозам синоптиков, погода установилась на уровне климатической нормы. Столбики термометров покажут от 3-6 градусов мороза.