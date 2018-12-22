Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синоптики пообещали москвичам настоящую «еврозиму»

47
0 Оставить комментарий

Синоптики пообещали москвичам настоящую «еврозиму»

Москва, 22 декабря. Погода в Москве 22 декабря будет определяться североатлантическим циклоном, который принесет с собой настоящую «еврозиму», сообщили специалисты центра погоды «Фобос».

Вместе с потеплением в столицу ворвутся снегопады, на дорогах ожидается гололедица. Прогнозируется, что температурный фон вернется к климатической норме.

На смену суровым морозам пришел легкий минус, от 3-6 мороза, в Подмосковье от 1-5 мороза. Ранее спасатели предупредили столичных автомобилистов о снежных заносах на дорогах. Водителям следует быть предельно внимательными во время езды.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.