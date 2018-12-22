Синоптики пообещали москвичам настоящую «еврозиму»

Москва, 22 декабря. Погода в Москве 22 декабря будет определяться североатлантическим циклоном, который принесет с собой настоящую «еврозиму», сообщили специалисты центра погоды «Фобос».

Вместе с потеплением в столицу ворвутся снегопады, на дорогах ожидается гололедица. Прогнозируется, что температурный фон вернется к климатической норме.

На смену суровым морозам пришел легкий минус, от 3-6 мороза, в Подмосковье от 1-5 мороза. Ранее спасатели предупредили столичных автомобилистов о снежных заносах на дорогах. Водителям следует быть предельно внимательными во время езды.