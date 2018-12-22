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Москвичам запретили украшать елки на природе

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Москвичам запретили украшать елки на природе

Москва, 22 декабря. Жителей столицы и гостей города попросили не украшать хвойные деревья на природных территориях, с такой просьбой обратились представители департамента природопользования Москвы.

Украшать елки на природе запрещено согласно санитарным нормам. Подобные действия недопустимы и регулируются законом об особо охраняемых территориях, пишет РИА Новости.

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Автор: Ирина Селезнева
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