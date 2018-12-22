Москвичам запретили украшать елки на природе

Москва, 22 декабря. Жителей столицы и гостей города попросили не украшать хвойные деревья на природных территориях, с такой просьбой обратились представители департамента природопользования Москвы.

Украшать елки на природе запрещено согласно санитарным нормам. Подобные действия недопустимы и регулируются законом об особо охраняемых территориях, пишет РИА Новости.

Ранее в столичных парках школьники и экологи развесили съедобные игрушки для птиц. Голуби, снегири и другие пернатые могут полакомиться новогодним угощением из сала и семечек.