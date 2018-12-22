«Аэрофлот» перенес 11 рейсов из Москвы из-за метели

Москва, 22 декабря. Российская авиакомпания «Аэрофлот» 22 декабря из-за ухудшения погоды изменила расписание вылетов ряда рейсов из столичного аэропорта «Шереметьево», сообщили в в пресс-службе.

Перенесен вылет 11 рейсов, которые были запланированы в период с 06.00 до 09.00. Пассажирам сообщают об изменениях через контакт-центр.

Ранее ГУ МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о метели, снежных заносах и голеледице. Столбики термометров покажут от 3 до 5 градусов мороза.