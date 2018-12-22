Метель и гололедица: спасатели предупредили москвичей о резком ухудшении погоды



Москва, 22 декабря. Главное управление МЧС по Москве предупредило о резком ухудшении погоды в ближайшее время, сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Синоптики прогнозируют сильный снег, метель, на дорогах гололедицу. Спасательное ведомство порекомендовало водителям снизить скорость движения и быть внимательными во время езды. Следует избегать резких маневров из-за гололедицы.

Ранее в ЦОДД предупредили, что на 24 декабря придется пик транспортной загруженности дорог в Москве.