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Пьяный водитель за рулем такси вылетел в реку в Москве

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Пьяный водитель за рулем такси вылетел в реку в Москве

Москва, 22 декабря. На Русаковской набережной в Москве автомобиль «Яндекс Такси» вылетел в реку, проломив ограждение.

По сообщениям свидетелей происшествия, машина такси летела по набережной на высокой скорости. В какой-то момент водитель автомобиля не справился с управлением, после чего проломил ограждение и вылетел в реку Яузу.

В салоне авто, упавшего в реку, находился лишь сам таксист — его спасли сотрудники  МЧС. По предварительной версии, водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Корреспондент Федерального агентства новостей прислал видео с работой спасателей на месте происшествия.

Автор: Виталий Рыжков
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