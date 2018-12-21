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Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности из-за снежных заносов

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Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности из-за снежных заносов

Москва, 21 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупредили о «желтом» уровне погодной опасности в субботу из-за снежных заносов на дорогах. Соответствующую информацию передают специалисты Гидрометцентра России.

«Погода потенциально опасна», — предупреждают москвичей.

В субботу, 22 декабря, и в воскресенье, 23 декабря, в столичном регионе ожидается снегопад, сугробы вырастут до 15 сантиметров. Также синоптики предупреждают, что атмосферное давление будет понижаться.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными и аккуратными, их просят соблюдать правила дорожного движений и скоростной режим.

Автор: Алексей Громов
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