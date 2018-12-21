Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Стало известно, как подорожает проезд по карте «Тройка» в Москве

59
0 Оставить комментарий

Стало известно, как подорожает проезд по карте «Тройка» в Москве

Москва, 21 декабря. Проезд по карте «Тройка» в Москве вырастет на два рубля после Нового года. Соответствующую информацию передают сотрудники департамента транспорта города.

Билет «Единый» можно будет приобрести за 1900 рублей, а не за 1765 рублей, проезд по тарифу «90 минут» подорожает на три рубля, а «Единый» на 30 дней начнут продавать за 2170 рублей, на 90 дней — за 5430 рублей. В свою очередь, стоимость поездки по тарифу «Кошелек» в городском транспорте вырастет до 38 рублей.

Отметим, билеты «Единый» на 20, 40  поездок и на семь суток продавать перестанут. Нововведения введут после Нового года 2 января.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.