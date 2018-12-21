Москвичей приглашают на яркую и праздничную программу на ВДНХ в новогоднюю ночь

Москва, 21 декабря. Жителей и гостей российской столицы приглашают на празднование Нового года на ВДНХ, где будут организованы пять площадок. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Главное площадкой в новогоднюю ночь станет ВДНХ, где откроют пять площадок для активного семейного отдыха. Планируется, что здесь проведут шествие Дедов Морозов из разных стран, также пройдут праздничные и музыкальные программы, в рамках которых выступят группы Tesla Boy, «Моя Мишель» и Vanyn.