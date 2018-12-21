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Скоростные электрички запустили из Москвы в Одинцово

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Скоростные электрички запустили из Москвы в Одинцово

Москва, 21 декабря. Скоростные поезда запустили из Москвы в подмосковное Одинцово. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе АО «Центральная ППК»

На мероприятии запуска присутствовали заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

«Между станцией «Одинцово» и Белорусским вокзалом запущены 36 экспрессов — по 18 в каждом направлении. Движение проходит по железнодорожному участку, который в будущем станет частью МЦД-1 «Одинцово — Лобня», — отметили в пресс-службе АО «Центральная ППК»

Пассажиры проведут в пути всего 21 минуту. Новые вагоны максимально комфортные и удобные, они оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения. 

Губернатор сообщил, что в 2019 году Одинцово и Лобня соединятся с помощью Московских центральных диаметров.

Автор: Алексей Громов
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