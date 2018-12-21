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Синоптики обещают снежный Новый год в Москве

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Синоптики обещают снежный Новый год в Москве

Москва, 21 декабря. Жителей и гостей российской столицы обрадовал прогноз погоды на Новый год — ожидается красивый снежный покров. 

Новый год москвичи будут встречать со снегом, ожидается снежный покров. Соответствующую информацию передает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В пятницу, 21 декабря, столбик термометра покажет до минус десяти градусов, а ночью ожидается похолодание до минус 15 градусов. В субботу, 22 декабря, синоптики прогнозируют небольшое потепление - от минус двух до минус четырех градусов. Однако прогнозируется усиление ветра до 15 метров в секунду.

«Начиная с завтрашнего дня существенно понижается давление. В субботу, воскресенье, понедельник будут более заметные снегопады. Это будет постоянный монотонный снег», — поделился Вильфанд.

Автор: Алексей Громов
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