Синоптики обещают снежный Новый год в Москве
Москва, 21 декабря. Жителей и гостей российской столицы обрадовал прогноз погоды на Новый год — ожидается красивый снежный покров.
Новый год москвичи будут встречать со снегом, ожидается снежный покров. Соответствующую информацию передает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В пятницу, 21 декабря, столбик термометра покажет до минус десяти градусов, а ночью ожидается похолодание до минус 15 градусов. В субботу, 22 декабря, синоптики прогнозируют небольшое потепление - от минус двух до минус четырех градусов. Однако прогнозируется усиление ветра до 15 метров в секунду.
«Начиная с завтрашнего дня существенно понижается давление. В субботу, воскресенье, понедельник будут более заметные снегопады. Это будет постоянный монотонный снег», — поделился Вильфанд.