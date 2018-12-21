Ряд улиц в центре Москвы перекроют в канун Нового года

Москва, 21 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупредили о перекрытиях улиц в центре Москвы в канун Нового года. Об этом передает пресс-служба департамента транспорта.

До 3 января в центре столицы будет частично или полностью перекрыт ряд улиц, это связано с проведением ежегодного фестиваля «Путешествие в Рождество». В частности, нельзя будет проехать по Тверской улице с 29 декабря по 3 января, а 28 декабря введут ограничения движения на Тверской улице от Пушкинской площади до Охотного ряда и на Моховой улице от Воздвиженки до Тверской и Охотного ряда.

В период с 29 декабря до 3 января нельзя будет проехать по улице Охотный ряд и Моховой улице от Воздвиженки до Тверской, аналогичные изменения введут для транспорта в Театральном проезде от Большой Дмитровки до Петровки. До 21.00 3 января закрыто движение на следующих улицах: Большой Гнездиковский переулок от Тверской улицы до Малого Гнездиковского переулка, Леонтьевский переулок от Тверской до Большого Гнездиковского, Козицкий переулок, Глинищевский переулок и Вознесенский переулок от Тверской улицы до Тверского проезда.

Кроме этого, нельзя будет проехать с 15.00 31 декабря до полуночи 2 января по Петровке, Театральному проезду, также закроют Петровские линии, Рахмановский переулок, Неглинную улицу, Крапивенский переулок. Об этом пишет «Ридус»