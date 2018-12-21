Москва, 21 декабря. Экс-директора шоу «Уральские пельмени» ограбили в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Бывшего директора популярного юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского ограбили. Злоумышленники, личность которых на данный момент не установлена, разбили стекло в автомобиле мужчины и похитили сумку с ноутбуком.

Материальный ущерб составил около ста тысяч рублей. В правоохранительных органах данную информацию пока не подтвердили, детали произошедшего уточняются.

Напомним, Сергей Нетиевский покинул должность директора шоу «Уральские пельмени» в 2015 году.