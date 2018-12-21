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Пилота-инструктора избили и ограбили в Москве

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Пилота-инструктора избили и ограбили в Москве

Москва, 21 декабря. Пилота-инструктора избили и ограбили в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные  в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Сообщение о грабеже поступило в отделение правоохранительных органов 20 декабря: мужчина 1969 года рождения, работающий пилотом-инструктором в одной из авиакомпаний, сообщил, что его избили и отняли сумку с 500 тысячами рублей, планшетный компьютер, документы и вещи.

«Материальный ущерб составил 551 тысяч рублей»,  — рассказали в ведомстве.

Мужчину госпитализировали с переломом носа и ушибом головы, сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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