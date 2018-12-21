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Вор-рецидивист ограбил 14 квартир на 2 млн рублей в Подмосковье

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Вор-рецидивист ограбил 14 квартир на 2 млн рублей в Подмосковье

Москва, 21 декабря. Несколько квартир на два миллиона рублей обокрал вор-рецидивист в Одинцовском районе Московской области. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе областного главка МВД.

Злоумышленник вскрывал окна и проникал в жилые помещения. Он похищал  личные вещи и денежные средства. К настоящему моменту сотрудники полиции установили его причастность к 14 эпизодам ограблений.

«Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей», — отмечается в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя Подмосковья, возбуждено уголовное дело.

Автор: Алексей Громов
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