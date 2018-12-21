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Пионы, хризантемы и шары: новогодние салюты запустят на 31 площадке в Москве

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Пионы, хризантемы и шары: новогодние салюты запустят на 31 площадке в Москве

Москва, 21 декабря. Жителей и гостей российской столицы приглашают на праздничные фейерверки в Новый год, пишет «Официальный сайт Мэра Москвы» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичного департамента культуры.

Красочные салюты можно будет увидеть на 31 площадке во всех городских округах города, в том числе в 18 парках, где запустят 50 тысяч залпов. В список попали Парк Горького, «Сокольники», «Кузьминки», сад «Эрмитаж».

 В частности, первые залпы запустят в полночь рядом с Большим Москворецким мостом. Яркий салют лучше всего наблюдать в парке «Зарядье», на Красной площади.  После полуночи, а именно ближе к 01.00, фейерверки будут и на других площадках.

«На 13 площадках запустят высотные фейерверки, которые будут видны даже на большом расстоянии. Заряды раскроются на высоте в среднем около 100 метров. Небо украсят разноцветные пионы, хризантемы и шары», — рассказали в пресс-службе департамента культуры.

Автор: Алексей Громов
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