Пионы, хризантемы и шары: новогодние салюты запустят на 31 площадке в Москве

Москва, 21 декабря. Жителей и гостей российской столицы приглашают на праздничные фейерверки в Новый год, пишет «Официальный сайт Мэра Москвы» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичного департамента культуры.

Красочные салюты можно будет увидеть на 31 площадке во всех городских округах города, в том числе в 18 парках, где запустят 50 тысяч залпов. В список попали Парк Горького, «Сокольники», «Кузьминки», сад «Эрмитаж».

В частности, первые залпы запустят в полночь рядом с Большим Москворецким мостом. Яркий салют лучше всего наблюдать в парке «Зарядье», на Красной площади. После полуночи, а именно ближе к 01.00, фейерверки будут и на других площадках.