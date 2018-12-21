Более 800 детенышей появились на свет в Московском зоопарке

Москва, 21 декабря. Более 800 детенышей появились в 2018 году в Московском зоопарке. Об этом пишет «Официальный сайт Мэра Москвы» со ссылкой на слова гендиректора зоосада Светланы Акуловой.

В текущем году появилось на свет на 200 особей больше, чем в прошлом году, что свидетельствует о росте рождаемости в зоопарке. В частности, родились 341 птенец и 247 представителей класса млекопитающих, 68 рептилий и более 50 рыб и амфибий. Также обзавелись потомством кафрский рогатый ворон, мартышка диана, сычуаньский такин.

«Мы рады, что в этом году удалось получить потомство от многих обитателей зоопарка и пополнить его коллекцию новыми животными. Только так нам удастся привить как можно большему числу людей бережное отношение к природе и осознание своей ответственности за будущее каждого отдельного вида», — поделилась Светлана Акулова.

Он отметила, что рост рождаемости — это свидетельство того, что животные содержатся в хороших условиях и получают полноценное питание.