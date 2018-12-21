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Происшествия

Мужчина погиб под колесами скоростного поезда в Москве

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Мужчина погиб под колесами скоростного поезда в Москве

Москва, 21 декабря. Смертельное чрезвычайное происшествие зафиксировали рядом с платформой «Рижская» в Москве: мужчина погиб под колесами скоростного поезда. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО. 

Мужчина, по предварительным данным, переходивший в неположенном месте железную дорогу,  погиб под колесами скоростного поезда, следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург. Происшествие зафиксировали в четверг, 20 декабря, около 20.00

На месте работали сотрудники транспортной полиции. В настоящее время устанавливается личность погибшего и все обстоятельства случившегося ЧП.

Автор: Алексей Громов
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