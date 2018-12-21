Синоптики обещают москвичам пасмурный и морозный четверг

Москва, 21 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупреждают о пасмурной погоде с прояснениями и семиградусном морозе 21 декабря.

Согласно прогнозу синоптиков Гидрометцентра РФ, в пятницу, 21 декабря, ожидает облачная погода, в некоторых районах пройдет небольшой снег. В течение дня столбик термометра покажет от минус пяти до минус семи градусов. Ближе к вечеру похолодает до минус девяти.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью от трех до восьми метров в секунду, местами он достигнет 11 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.