Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синоптики обещают москвичам пасмурный и морозный четверг

75
0 Оставить комментарий

Синоптики обещают москвичам пасмурный и морозный четверг

Москва, 21 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупреждают о пасмурной погоде с прояснениями и семиградусном морозе 21 декабря.

Согласно прогнозу синоптиков Гидрометцентра РФ, в пятницу, 21 декабря, ожидает облачная погода, в некоторых районах пройдет небольшой снег. В течение дня столбик термометра покажет от минус пяти до минус семи градусов. Ближе к вечеру похолодает до минус девяти.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью от трех до восьми метров в секунду, местами он достигнет 11 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.