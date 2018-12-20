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Общество

Неизвестные расстреляли бездомных собак в подмосковном Лыткарино: появилось видео

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Неизвестные расстреляли бездомных собак в подмосковном Лыткарино: появилось видео

Москва, 20 декабря. Неизвестные расстреляли несколько бездомных собак в подмосковном Лыткарино.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, четыре трупа собак нашли в Лыткарино. Троих из них расстреляли из охотничьего ружья, рядом были гильзы.

Одна из собак была забита. Нашли убитых животных волонтеры, которые и обратились в полицию. Ветеринары после осмотра сказали,что предположительно, собаки были убиты в воскресенье. По полученным данным, это не первый случай подобной жестокости в отношении животных.

Автор: Алексей Громов
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