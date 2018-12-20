Выжившего при пожаре ребенка эвакуируют на вертолете в Москве: ФАН публикует видео

Москва, 20 декабря. Единственного выжившего при пожаре в жилом доме ребенка эвакуируют на вертолете в Москве. Федеральное агентство новостей публикует видео.

Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в четверг, 20 декабря, в жилом доме, который расположен на улице Медынская, 26. Известно о жертвах — двое детей погибли при пожаре, их спасти не удалось. Один из них скончался в машине скорой помощи.

Третьего ребенка эвакуируют на вертолете. Детальная информация уточняется.