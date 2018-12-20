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Общество

Зарплата школьного учителя в Москве выросла на четверть в 2018 году

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Зарплата школьного учителя в Москве выросла на четверть в 2018 году

Москва, 20 декабря. Зарплата школьных учителей в Москве выросла на 25 процентов. Об этом рассказал глава департамента образования Москвы Исаак Калина.

Учителя в столичных школах начали получать свыше ста тысяч рублей. Если два года назад зарплата составляла 77,6 тысяч рублей, то в 2017 году — уже 85,9 тысяч рублей.

«Так за 11 месяцев 2018 года средняя месячная зарплата учителя в Москве составила 107,6 тысяч рублей», — цитирует «Интерфакс» Калину.

Также он подчеркнул, что в настоящее время зарплаты учителей и финансирование школ равномерны на территории всей столицы, что, безусловно, влияет и на качество образования.

Автор: Алексей Громов
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