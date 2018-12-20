Власти Москвы одобрили проекты кварталов реновации в трех районах

Москва, 20 декабря. План реновации в трех столичных районах одобрили в Москве. Соответствующие проекты одобрила Градостроительно-земельная комиссия города.

Проекты планировки территории микрорайона 78 района Бутырский, квартала 79 района Хорошево-Мневники и микрорайонов 3-3А района Солнцево в рамках реализации программы реновации одобрили на заседании 20 декабря.

В частности, почти 175 тысяч квадратных метров недвижимости появится в Бутырском районе, около 312 тысяч квадратных метров - в районе Хорошево-Мневники и выше 334 тысяч квадратных метров жилья планируют построить в Солнцево. Также на каждом участке появятся детские сады, школы, спортивные площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы и зоны отдыха.