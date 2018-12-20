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Двое детей погибли при пожаре на юге Москвы

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Двое детей погибли при пожаре на юге Москвы

Москва, 20 декабря. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось на юге Москвы: два ребенка погибли при пожаре в жилом доме. Соответствующую информацию передает РИА Новости со ссылкой на данные, полученные в экстренных службах.

Пожар произошел в квартире многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Медынская. Пламя охватило территорию площадью в 12 квадратных метров. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС, однако к их приезду один ребенок скончался.э

Также есть информация о том, что второй ребенок в возрасте до пяти лет погиб в машине скорой помощи. К настоящему моменту возгорание ликвидировали, детальная информация уточняется.

Автор: Алексей Громов
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