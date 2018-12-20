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Автомобилист сбил мать с ребенком на пешеходном переходе в Москве

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Автомобилист сбил мать с ребенком на пешеходном переходе в Москве

Москва, 20 декабря. Уголовное дело возбудили по факту ДТП с пешеходами в Москве: мужчина на Hyundai Solaris сбил женщину с шестилетним ребенком. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Как пишет РИАМО, 21-летний мужчина на иномарке Hyundai Solaris сбил женщину с шестилетним ребенком на пешеходном переходе на проспекте Мира. Пешеходы получили травмы, сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили их в больницу.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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