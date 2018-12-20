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Почти 2,5 тысячи врачей получают губернаторскую доплату в Подмосковье

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Почти 2,5 тысячи врачей получают губернаторскую доплату в Подмосковье

Москва, 20 декабря. Почти 2,5 тысячи медиков получают губернаторскую доплату в Московской области с апреля 2018 года. Соответствующую информацию передает «360» со ссылкой на данные, полученные от министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Матвеева.

До 32 тысяч рублей — это размер губернаторской доплаты для участковых терапевтов, участковых педиатров и врачей общей практики. К настоящему моменту выплаты получают 2 442 специалиста. 

Для того, чтобы получить доплату, необходимо работать не более чем на 1,25 ставки и только на одном участке, к которому прикреплены 1 700 взрослых или 800 детей.

«Эта мера поддержки уже показала свою эффективность, значительно увеличила заработок врачей и способствовала привлечению новых специалистов в медучреждения Подмосковья», — сообщил Матвеев.

Автор: Алексей Громов
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