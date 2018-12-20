Почти 2,5 тысячи врачей получают губернаторскую доплату в Подмосковье

Москва, 20 декабря. Почти 2,5 тысячи медиков получают губернаторскую доплату в Московской области с апреля 2018 года. Соответствующую информацию передает «360» со ссылкой на данные, полученные от министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Матвеева.

До 32 тысяч рублей — это размер губернаторской доплаты для участковых терапевтов, участковых педиатров и врачей общей практики. К настоящему моменту выплаты получают 2 442 специалиста.

Для того, чтобы получить доплату, необходимо работать не более чем на 1,25 ставки и только на одном участке, к которому прикреплены 1 700 взрослых или 800 детей.