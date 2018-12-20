Москвичей предупредили о десятибалльных пробках в день проведения Кремлевской елки
0 Оставить комментарий
Москва, 20 декабря. Огромные пробки ожидаются в российской столице 26 декабря. Соответствующие данные озвучил руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.
В российской столице 26 декабря состоится общероссийская елка в Кремле, в этот день ожидаются десятибалльные пробки, поэтому автомобилистам стоит отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный транспорт, чтобы не попасть в огромные заторы.
«Пик транспортной загруженности придется на 26 декабря, в день общероссийской новогодней елки, в этот день мы прогнозируем десятибалльные пробки», — поделился Юрьев.