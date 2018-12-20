Тарифы на электроэнергию в Москве вырастут с июля 2019 года

Москва, 20 декабря. Тарифы на электроэнергию в российской столице вырастут на четыре процента с 1 июля 2019 года. Соответствующую информацию передают в пресс-службе департамента экономической политики и развития города.

Согласно полученным данным, с 1 июля 2019 года на четыре процента вырастут тарифы на электроэнергию, а на отопление, водоснабжение и водоотведение в ближайшие пять лет будут дорожать ежегодно на два-четыре процента.

В первом полугодии следующего года тарифы на электроэнергию вырастут в связи с увеличением налога на добавленную стоимость до 20 процентов, а во втором полугодии ожидается увеличение тарифов ниже порога, установленного федеральным центром (четыре процента).

В частности, горожане, проживающие в домах с газовыми плитами, будут платить не 5,38 рублей, а 5,47 рубля, а в квартирах с электроплитами с января предполагается повышение тарифа до 4,37 рублей и с июля до 4,65 рублей.

«Среднегодовой рост тарифа на услугу отопления до 2024 года будет равен 2,31%. Среднегодовой рост тарифа на горячее водоснабжение до 2024 года составит 2,95 процента», — сообщили в департаменте.

Также отметим, тариф на холодное водоснабжение до 2024 года составит 3,62 процента, а на водоотведение — 4,12 процента.