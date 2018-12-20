Старые кинотеатры будут реконструированы в Москве

Москва, 20 декабря. Восемь кинотеатров планируют реконструировать в Москве, проекты согласовал Комитет по архитектуре и градостроительству города, передает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на его главу Сергея Кузнецова.

В частности, в порядок приведут следующие кинотеатры: «Прага», «Рассвет», «Баку», «Алмаз», «Волга», «Улан-Батор», «София» и «Киргизия». Также согласован проект культурно-досугового центра с кинотеатром рядом с торгово-развлекательным центром «Гагаринский».