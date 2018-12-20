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Общество

Старые кинотеатры будут реконструированы в Москве

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Старые кинотеатры будут реконструированы в Москве

Москва, 20 декабря. Восемь кинотеатров планируют реконструировать в Москве, проекты согласовал Комитет по архитектуре и градостроительству города, передает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на его главу Сергея Кузнецова.

В частности, в порядок приведут следующие кинотеатры: «Прага», «Рассвет», «Баку», «Алмаз», «Волга», «Улан-Батор», «София» и «Киргизия». Также согласован проект культурно-досугового центра с кинотеатром рядом с торгово-развлекательным центром «Гагаринский».

«Появление новых культурных объектов, в том числе, кинотеатров — однозначно позитивное явление для городской среды. Районные культурные многофункциональные центры разнообразят застройку и откроют новые возможности для досуга», — передает Кузнецов.

Автор: Алексей Громов
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