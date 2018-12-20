Москвичи увидят «холодное полнолуние» 22 декабря

Москва, 20 декабря. Жители и гости российской столицы смогут увидеть полнолуние длиной ночи. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

В самю длинную ночь с 21 на 22 декабря можно будет увидеть «холодное» полнолуние. Астрономическая ночь в столице, как подчеркивают специалисты, продлится 17 часов.

«Декабрьская полная луна взойдет на небе в день зимнего солнцестояния — 22 декабря. Это будет самая длинная астрономическая ночь 2018 года», — отмечают в пресс-службе планетария.

Отметим, сумерки на российскую столицу опустятся в 15.58, а рассветет ожидается в 8.57.