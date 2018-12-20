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Москвичи увидят «холодное полнолуние» 22 декабря

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Москвичи увидят «холодное полнолуние» 22 декабря

Москва, 20 декабря. Жители и гости российской столицы смогут увидеть полнолуние длиной ночи. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария. 

В самю длинную ночь с 21 на 22 декабря можно будет увидеть «холодное» полнолуние. Астрономическая ночь в столице, как подчеркивают специалисты, продлится 17 часов.

«Декабрьская полная луна взойдет на небе в день зимнего солнцестояния  — 22 декабря. Это будет самая длинная астрономическая ночь 2018 года», — отмечают в пресс-службе планетария. 

Отметим, сумерки на российскую столицу опустятся в 15.58, а рассветет ожидается в 8.57.

Автор: Алексей Громов
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