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Труп мужчины нашли в сгоревшей машине в Зеленограде

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Труп мужчины нашли в сгоревшей машине в Зеленограде

Москва, 20 декабря. Тело мужчины нашли в сгоревшем автомобиле в Зеленограде. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от источника в правоохранительных органах.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы утром 20 декабря: загорелся автомобиль марки Hyundai. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС, которым удалось ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки. В салоне машины нашли обгоревший труп мужчины.

По предварительным данным, мужчина скончался до начала пожара. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Тело направили в морг для проведения экспертизы.

Автор: Алексей Громов
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