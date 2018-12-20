Труп мужчины нашли в сгоревшей машине в Зеленограде

Москва, 20 декабря. Тело мужчины нашли в сгоревшем автомобиле в Зеленограде. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от источника в правоохранительных органах.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы утром 20 декабря: загорелся автомобиль марки Hyundai. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС, которым удалось ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки. В салоне машины нашли обгоревший труп мужчины.

По предварительным данным, мужчина скончался до начала пожара. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Тело направили в морг для проведения экспертизы.