Расписание движения автобусов от станции «Химки» до «Шереметьево» изменилось в Москве

Москва, 20 декабря. Пассажиров предупредили об изменениях в расписании автобусов между железнодорожной станцией «Химки» и аэропортом «Шереметьево» в Москве. Соответствующую информацию передает пресс-служба перевозчика.

Изменения в расписании автобусов в рамках мультимодального маршрута Московско-Тверской пригородной пассажирской компании начнут действовать с 20 декабря.

«Изменения потребовались для согласования времени отправления автобусов с введенным в декабре графиком движения пригородных поездов», — подчеркивается в сообщении.

Как отмечает «Вечерняя Москва», пассажиры в рамках мультимодального маршрута «поезд + автобус» пассажиры смогут значительно быстрее добраться до «Шереметьево»: для этого нужно пересесть на скоростной автобус с поезда «Ласточка».