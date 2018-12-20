Штраф за неоплату парковки в Москве предлагают увеличить в два раза

Москва, 20 декабря. Законопроект, согласно которому штраф за неоплаченную парковку в столице предлагают увеличить в два раза, внесен в Мосгордуму. Соответствующий документ появился на сайте городской думы.

Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях предполагает увеличение штрафа за неуплату парковки до пяти тысяч рублей.

В настоящее время размер наказания составляет 2,5 тысячи рублей. По мнению авторов законопроекта, новая мера будет соответствовать степени общественной опасности нарушения и принципу экономической целесообразности. Об этом пишет РИАМО.

«Законопроектом предлагается установить административный штраф за неоплату размещения транспортного средства на платной городской парковке в размере 5 тысяч рублей», — подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

Изменения помогут «защите права граждан на пользование благоустроенной городской инфраструктурой», сообщает «Вечерняя Москва».

Отметим, в сутки стоимость стоянки составляет от 960 до 7,1 тысячи рублей.