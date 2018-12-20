Пожар охватил ангар на площади в 700 квадратных метров в подмосковных Мытищах

Москва, 20 декабря. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в промзоне подмосковных Мытищ: загорелся ангар. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные, полученные в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 05.35, на место незамедлительно выехали сотрудники МЧС, которые определили, что пламя распространилось на площади в 700 квадратных метров. Спустя 12 минут пожар удалось ликвидировать.

К счастью, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.