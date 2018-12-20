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В Москве открывается новая станция метро

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В Москве открывается новая станция метро

Москва, 20 декабря. Первые пассажиры смогут воспользоваться новой станцией московского метро «Беломорская» в четверг днем. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные, полученные в столичном стройкомплексе.

Станция «Беломорская» на действующем участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена, расположенная между «Речным вокзалом» и «Ховрино», откроется днем в четверг, 20 декабря. Она представляет собой станцию мелкого заложения колонного типа с одним пассажирским вестибюлем с двумя выходами.

Планируется, что «Беломорской» будут пользоваться до 150 тысяч человек в день.

«В непосредственной близости от станций «Ховрино» и «Беломорская» Замоскворецкой линии метро расположены кварталы с населением более 65 тысяч человек», — ранее подчеркивал Хуснуллин.

Автор: Алексей Громов
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