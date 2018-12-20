Повышенное содержание вредных веществ зафиксировали в Москве

Москва, 20 декабря. Повышенное содержание в воздухе вредных веществ зафиксировали в Москве. Соответствующую информацию передают «Известия» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

На текущей неделе было зафиксировано повышенное содержание в воздухе мелкодисперсных частицах РМ2,5 и РМ10, они и являются фактором загрязнения воздуха. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

В частности, их максимальная концентрация составила 157 баллов AQI — опасный уровень для всех горожан.