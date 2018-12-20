Дед Мороз и Снегурочка поздравят детей в 150 московских библиотеках

Москва, 20 декабря. Детей приглашают на праздничные программы в преддверии Нового года, которые подготовили московские библиотеки. Об этом пишет «Официальный сайт Мэра Москвы» со ссылкой на данные, полученные от заместителя мэра города Натальи Сергуниной.

В библиотеках столицы в период со 2 по 6 января пройдет цикл бесплатных мероприятий для детей, посвященный творчеству Пушкина и Крылова — в 2019 году будут отмечаться юбилеи писателей. Маленькие гости праздника встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В частности, праздничные программы проведут в 158 читальнях, а 22 библиотеки проведут 46 новогодних елок. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».