Таксистов в Москве обяжут получать специальный полис ОСАГО

Москва, 20 декабря. Московским таксистам нужно будет получать специальный полис ОСАГО, без наличия которого работа в городе будет запрещена. Об этом рассказал заместитель главы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин в рамках круглого стола с участием представителей агрегаторов и таксомоторных компаний.

Единую онлайн-систему, которая будет проверять у водитель такси наличие специальных полисов ОСАГО, решили сформировать департамент транспорта столицы, московская ГИБДД и Российский союз автостраховщиков.

«Мы разрабатываем эту систему с Российским союзом автостраховщиков, чтобы они предоставили нам доступ к базам данных страховых компаний. Надеюсь, что в 2019 году эта работа закончится», — цитирует «360» Пронина.

Таксистов, работающих без таких полисов ОСАГО, будут отпускать с предупреждением, однако в случае их игнорирования водителя отключат от системы доступа к заказам.