Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Таксистов в Москве обяжут получать специальный полис ОСАГО

231
0 Оставить комментарий

Таксистов в Москве обяжут получать специальный полис ОСАГО

Москва, 20 декабря. Московским таксистам нужно будет получать специальный полис ОСАГО, без наличия которого работа в городе будет запрещена. Об этом рассказал заместитель главы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин в рамках круглого стола с участием представителей агрегаторов и таксомоторных компаний.

Единую онлайн-систему, которая будет проверять у водитель такси наличие специальных полисов ОСАГО, решили сформировать департамент транспорта столицы, московская ГИБДД и Российский союз автостраховщиков.

«Мы разрабатываем эту систему с Российским союзом автостраховщиков, чтобы они предоставили нам доступ к базам данных страховых компаний. Надеюсь, что в 2019 году эта работа закончится», — цитирует «360» Пронина.

Таксистов, работающих без таких полисов ОСАГО, будут отпускать с предупреждением, однако в случае их игнорирования водителя отключат от системы доступа к заказам.

Автор: Ксения Пудовкина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.