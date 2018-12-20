Москвичей приглашают на утренние забеги 1 и 7 января

Москва, 20 декабря. Москвичей приглашают принять участие в утренних забегах в начале 2019 года, пишет «Официальный сайт Мэра Москвы» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Мосгорпарка.

В частности, бесплатные забеги, которые посвятят Новому году и Рождеству, будут организованы 1 и 7 января на территории шести городских парков. Жители и гости города смогут преодолеть дистанцию в пять километров можно преодолеть в комфортном темпе.

«В новогодние каникулы пройдут дополнительные забеги, чтобы гости парков смогли отпраздновать Новый год и Рождество пробежкой на свежем воздухе. Погода в эти дни ожидается морозной, мы рекомендуем одеться потеплее, а также взять с собой горячий чай», — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Такие забеги носят название паркан. Это дружеская пробежка, во время которой можно встретить знакомых или единомышленников, провести время со своей семьей или друзьями. Результат на финише будет фиксироваться, отмечает «Вечерняя Москва».