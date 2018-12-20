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Синоптики обещают москвичам небольшой снег 20 декабря

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Синоптики обещают москвичам небольшой снег 20 декабря

Москва, 20 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупредили о небольшом снеге в четверг. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

В четверг, 20 декабря, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, также ожидается слабый снег и до минус 16 градусов.В некоторых районах возможно образование гололедицы, поэтому автомобилистам стоит быть предельно внимательными и аккуратными, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Днем столбик термометра опустится до минус 13 градусов, а ночью — до минус 15. В Московской области будет от 16 до 11 градусов мороза, ночью — от минус 18 до минус 13 градусов. Скорость ветра составит от трех до восьми градусов. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Автор: Алексей Громов
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